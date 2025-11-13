الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

وكان البيت الأبيض أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيوقّع النص بعد التصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ، ما ينهي 43 يوما من "الإغلاق" الذي عطل قطاعات عدة من الاقتصاد الأميركي.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الأمن يناقش اليمن والسودان اليوم
-
أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا
-
الصحة العالمية: مرض السل تسبب بوفاة 1,23 مليون شخص العام الماضي
-
إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب
-
وزارة التعليم المصرية تتحرك بعد واقعة "احتجاز الطلاب"
-
نتائج صادمة.. مواقع مؤتمرات المناخ الإلكترونية تخلّف بصمة كربونية ضخمة
-
السوداني: منفتحون على الجميع لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
-
انتخاب الكينية فيبي اوكوا قاضية في محكمة العدل الدولية