الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

05:57 ص

الوكيل الإخباري- أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون من شأنه أن ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وكان البيت الأبيض أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيوقّع النص بعد التصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ، ما ينهي 43 يوما من "الإغلاق" الذي عطل قطاعات عدة من الاقتصاد الأميركي.