اول منخفض جوي قادم للاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة بمنخفض جوي ماطر اعتباراً من يوم غد الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد القادم مصحوب بكتلة هوائية باردة سيعمل على انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتساقط الأمطار في مناطق مُختلفة ،في شمال ووسط وجنوب المملكة تكون الأمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد بمشيئة الله تعالى ، وفق الراصد الجوي مأمون عقل من موقع راصد الأردن بتصريح خاص لموقع الوكيل الإخباري .





وحذر عقل من تشكل السيول بالمناطق المنخفضة ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومن الغبار بالطرق الخارجية والصحراوية .