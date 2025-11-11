الثلاثاء 2025-11-11 10:01 ص
 

الشاب محمد سعيد المناصير في ذمة الله اثر حادث سير مؤسف - فيديو

الثلاثاء، 11-11-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب محمد سعيد قبلان المواهره المناصير عن عمر يناهز  "22 عام" ، اثر حادث سير مؤسف .

وسيصلى  على جثمان المرحوم في مسجد الجالودي - ابو السوس  بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء 
وسيوارى الجثمان الثرى في مقبرة الدبه - ابو السوس .

 

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا فيديو لحظة وقوع الحادث المؤسف في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان .

 

 
 
الشاب محمد سعيد المناصير

خاص بالوكيل الشاب محمد سعيد المناصير في ذمة الله اثر حادث سير مؤسف - فيديو

