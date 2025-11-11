الشاب محمد سعيد المناصير في ذمة الله اثر حادث سير مؤسف - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب محمد سعيد قبلان المواهره المناصير عن عمر يناهز "22 عام" ، اثر حادث سير مؤسف .

وسيصلى على جثمان المرحوم في مسجد الجالودي - ابو السوس بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء

وسيوارى الجثمان الثرى في مقبرة الدبه - ابو السوس .