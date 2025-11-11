الشاب محمد سعيد المناصير في ذمة الله اثر حادث سير مؤسف - فيديو

وسيوارى الجثمان الثرى في مقبرة الدبه - ابو السوس .
-
أخبار متعلقة
-
مطالب بالكشف عن تفاصيل معصرة الزيت المغشوش.. ومخاوف من تضرر سمعة زيت إربد
-
إكرامية السائق تتحوّل إلى أزمة داخل باص معتمرين .. ومطالب بتنظيمها رسمياً
-
شاهد : مواطن يوثق بالفيديو : هذا ما يحدث في مقبرة سحاب !
-
الاردن .. ضبط 100 تنكة زيت زيتون مغشوش
-
فيديو يُظهر وصول أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى الأردن
-
فيديو مؤلم للغاية .. مناشدة عاجلة لإنقاذ طفل من عجلون مصاب بسرطان الدماغ
-
فيديو .. احتراق مركبة بعد حادث في منطقة مؤتة بالكرك ظهر الأحد
-
فيديو .. سيارات جمع القمامة تبيت ممتلئة بين منازل أهالي جرش والرائحة "لاتطاق"