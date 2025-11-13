أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا

وأضاف أدرعي: "نعم، لكل إنسان يوم يُنهي فيه مهمته وسيحين ذلك اليوم بالنسبة إلي أيضا لكن بعد وقت. وحين يحين الوقت، سأُعلن ذلك بنفسي عبر منصّاتي".
وختم قائلا: "فروقوا...وشكرا للكم الهائل من التفاعل - شكرًا لمحبتكم المعلنة والضمنية".
