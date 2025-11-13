الخميس 2025-11-13 08:42 ص
 

أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا

الخميس، 13-11-2025 07:38 ص

الوكيل الإخباري-   بعد أنباء عن قرب تقاعده من منصبه، وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، رسالة إلى من وصفهم بـ"المحبين وغير المحبين".

وفي مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أفخاي أدرعي: "إلى كل المحبّين، وغير المحبّين، أقول: روقوا! ما زلتُ ههنا وما زلت المتحدّثَ باسم جيش الدّفاع للإعلام العربي وما زلت أمارس مهامي في خدمة جيشي ووطني".


‏وأضاف أدرعي: "نعم، لكل إنسان يوم يُنهي فيه مهمته وسيحين ذلك اليوم بالنسبة إلي أيضا لكن بعد وقت. وحين يحين الوقت، سأُعلن ذلك بنفسي عبر منصّاتي".


‏وختم قائلا: "فروقوا...وشكرا للكم الهائل من التفاعل - شكرًا لمحبتكم المعلنة والضمنية".

 
 
