النيابة التركية تصادر 121 شركة وتوقف مدراء في قضايا احتيال واسعة

10:42 ص

الوكيل الإخباري- صادرت النيابة العامة التركية، الخميس، مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية، وأمرت بتوقيف 10 من مدرائها بتهم الاحتيال. اضافة اعلان





واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة"، المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة، بما فيها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز".