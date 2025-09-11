النيابة التركية تصادر 121 شركة وتوقف مدراء في قضايا احتيال واسعة

واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة"، المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة، بما فيها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز".
