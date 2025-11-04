بالفيديو .. أول حكم إعدام في الدولة السورية الجديدة على قاتل ومغتصب طفلة

وأظهر مقطع متداول المتهم أثناء إعلانه الحكم عليه من قبل القاضي، وسط تفاعل واسع بين السوريين الذين أعربوا عن أملهم في أن تشمل العدالة أيضًا محاكمة قتلة نظام الأسد المجرم، الذين ارتكبوا جرائم اغتصاب واعتقال وقتل جماعي بحق الشعب السوري.
وأكد مواطنون سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق المدنيين في سوريا.
تنفيذ أول حكم إعدام في الدولة السورية الجديدة#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/MW077s5rAw— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 4, 2025
