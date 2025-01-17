بريطانيا ترفع تكلفة تصاريح السفر للزوار الأوروبيين بنسبة 60 %

ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن وزارة الداخلية البريطانية، أن تكلفة تصريح السفر، الذي كان يبلغ 10 جنيهات إسترلينية ويستمر لمدة عامين ويسمح بعدة زيارات، سترتفع إلى 16 جنيهاً إسترلينياً.
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