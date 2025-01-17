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بريطانيا ترفع تكلفة تصاريح السفر للزوار الأوروبيين بنسبة 60 %

علم بريطانيا
بريطانيا
الجمعة، 17-01-2025 07:28 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة تكلفة تصاريح السفر الرقمية للزوار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 60 بالمئة.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن وزارة الداخلية البريطانية، أن تكلفة تصريح السفر، الذي كان يبلغ 10 جنيهات إسترلينية ويستمر لمدة عامين ويسمح بعدة زيارات، سترتفع إلى 16 جنيهاً إسترلينياً.
 
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