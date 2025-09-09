الثلاثاء 2025-09-09 07:41 م
 

بعد الهجوم على قطر .. بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني عباس

بعد الهجوم على قطر .. بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني عباس
بعد الهجوم على قطر .. بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني عباس
 
الثلاثاء، 09-09-2025 06:42 م
الوكيل الإخباري-   أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.اضافة اعلان


وأكد الرئيس عباس أن "هذا الاعتداء الغاشم يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشددت الرئاسة الفلسطينية على تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعباً، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ومحاسبة مرتكبيها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع

فلسطين القسام تعلن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال جنوب القطاع

ل

أخبار محلية اتصال هاتفي بين الملك والسيسي.. وهذا ما جاء فيه

الملك لابن سلمان: لا بد من حشد موقف دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية

أخبار محلية الملك لابن سلمان: لا بد من حشد موقف دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية

ل

عربي ودولي أول رد من دول مجلس التعاون الخليجي بعد الهجوم على قطر

بعد الهجوم على قطر .. بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني عباس

عربي ودولي بعد الهجوم على قطر .. بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني عباس

ا

أخبار محلية وزارتا "الشباب" و"التربية" تعقدان جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي

ا

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية: الشباب درع الوطن وشريك فاعل في صناعة المستقبل

نتنياهو وكاتس

عربي ودولي بيان مشترك لنتنياهو وكاتس: هجمات الدوحة جاءت بقرار أمني مشترك



 
 





الأكثر مشاهدة