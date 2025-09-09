بعد الهجوم على قطر .. بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني عباس

06:42 م

الوكيل الإخباري- أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة. اضافة اعلان





وأكد الرئيس عباس أن "هذا الاعتداء الغاشم يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".



وشددت الرئاسة الفلسطينية على تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعباً، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ومحاسبة مرتكبيها.