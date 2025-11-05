ترامب يزعم بأنه نجح في إنهاء ثمانية نزاعات ويعد بإنهاء صراع آخر

وأضاف ترامب خلال إفطار مع أعضاء مجلس الشيوخ في البيت الأبيض: "لقد أوقفنا ثماني حروب، ثماني حروب، وتبقى لنا حرب واحدة أخرى، كما تعلمون على الأرجح، وسيتم إيقاف تلك الحرب أيضا".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق أنه يستمتع بوقف الحروب ومعجب بتنفيذ هذا العمل، لكنه لن يعتبر ذلك هواية لأنه أكثر أهمية بكثير.
وأشار ترامب أيضا إلى أنه سيعمل مع الزعيم الصيني شي جين بينغ لحل الصراع في أوكرانيا.
قبل أيام، أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، مرة أخرى عن ثقته في قدرته على التوصل إلى نهاية للنزاع في أوكرانيا.
وقال: "لم تكن هذه الحرب لتحدث لو كنت رئيسا... لقد كانت حرب جو بايدن، وليست حربي. لقد ورثت هذه الحرب الغبية كأكثر الحروب البرية دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
كما أكد ترامب أنه لا يوجد حدود لصبره إزاء وتيرة التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه "في بعض الأحيان يجب تركهم يقاتلون (روسيا وأوكرانيا)".
