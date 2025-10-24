الجمعة 2025-10-24 04:46 م
 

غرق 7 مهاجرين قبالة سواحل موغلا جنوب غربي تركيا

غرق 7 مهاجرين قبالة سواحل موغلا جنوب غربي تركيا
غرق 7 مهاجرين قبالة سواحل موغلا جنوب غربي تركيا
 
الجمعة، 24-10-2025 02:49 م
الوكيل الإخباري-  لقي 7 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة، في حصيلة أولية، جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قضاء بودروم في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.اضافة اعلان


وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول التركية، توجهت زوارق ومروحيات وفرق غوص من خفر السواحل إلى قبالة شواطئ بودروم بعد تلقيها بلاغا بغرق قارب يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين.

وتمكنت فرق خفر السواحل من إنقاذ شخصين كانا على وشك الغرق، إضافة إلى انتشال جثث 7 أشخاص من المياه، فيما تواصل الفرق عمليات البحث بالمنطقة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

أخبار محلية زراعة المفرق تنفذ مشروع تشجير طريق جابر الدولي

سقل

أسواق ومال شركة JustMarkets تنشُر المزيد من الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق حلول تداول مُصمَّمة خصيصًا

نزاع مستمر بين "وسيطات شي ان" والزبائن وسط غياب قانون منظم وملزم

خاص بالوكيل نزاع مستمر بين "وسيطات شي ان" والزبائن وسط غياب قانون منظم وملزم

ada

أخبار الشركات JustMarkets تفوز بجائزة "أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة" في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط MEFM 2025

حكومة نتنياهو تعاني من "الصرع" .. ولا حدود لجنونها

عربي ودولي حكومة نتنياهو تعاني من "الصرع" .. ولا حدود لجنونها

روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

أسواق ومال روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 
 





الأكثر مشاهدة