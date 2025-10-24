غرق 7 مهاجرين قبالة سواحل موغلا جنوب غربي تركيا

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول التركية، توجهت زوارق ومروحيات وفرق غوص من خفر السواحل إلى قبالة شواطئ بودروم بعد تلقيها بلاغا بغرق قارب يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين.
وتمكنت فرق خفر السواحل من إنقاذ شخصين كانا على وشك الغرق، إضافة إلى انتشال جثث 7 أشخاص من المياه، فيما تواصل الفرق عمليات البحث بالمنطقة.
