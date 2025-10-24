الجمعة 2025-10-24 04:45 م
 

روبيو يستبعد أن تضم إسرائيل الضفة الغربية

روبيو يستبعد أن تضم إسرائيل الضفة الغربية
روبيو يستبعد أن تضم إسرائيل الضفة الغربية
 
الجمعة، 24-10-2025 03:00 م
الوكيل الإخباري-  استبعد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، الجمعة، أن تضمّ إسرائيل الضفّة الغربية، مقللا من أهمية التصويت الذي جرى في الكنيست الإسرائيلي بهذا الشأن.اضافة اعلان


وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية" على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم؛ ليُحال بعد ذلك إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته التشريعية.

توالت ردود الفعل العربية، الخميس، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية" على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم.

ورأى روبيو أن أعضاء الكنيست أجروا التصويت كحيلة سياسية لإحراج نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال زيارة إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تشرف عليه الولايات المتحدة في كريات غات جنوبي الأراضي المحتلة "يكفي القول إننا لا نظنّ أن ذلك سيجري فعلا".

وفي رده على سؤال بشأن التصويت على ضم الضفة الغربية، أكّد روبيو أن هذا الإجراء يشكل "تهديدًا لعملية السلام"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن ذلك سيحدث.

وأشار روبيو إلى أن ما تحقق في غزة خلال الأسبوعين الماضيين يعد "تاريخيا"، مشددًا على التزام الولايات المتحدة الكامل بإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار.

وأدان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصويت الكنيست لمناقشة مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إياه استفزازا سياسيا متعمدا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد أكّد، أنّ مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، "بالقراءة التمهيدية" على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية بشكل كامل، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم؛ لن يمضي قدما دون دعم الحكومة الإسرائيلية.

وصوت 25 عضوا في الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مقترح مقدم من رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، والذي يطالب بضم الضفة الغربية بشكل كامل وفرض القانون الإسرائيلي والمدني عليها، مقابل 24 صوتا ضد المقترح.

أما المقترح الثاني، المقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، والذي ينص على ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية، فقد أيده 32 عضوا، مقابل 9 أصوات معارضة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

أخبار محلية زراعة المفرق تنفذ مشروع تشجير طريق جابر الدولي

سقل

أسواق ومال شركة JustMarkets تنشُر المزيد من الوعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تطبيق حلول تداول مُصمَّمة خصيصًا

نزاع مستمر بين "وسيطات شي ان" والزبائن وسط غياب قانون منظم وملزم

خاص بالوكيل نزاع مستمر بين "وسيطات شي ان" والزبائن وسط غياب قانون منظم وملزم

ada

أخبار الشركات JustMarkets تفوز بجائزة "أفضل 100 مؤسسة مالية محل ثقة" في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط MEFM 2025

حكومة نتنياهو تعاني من "الصرع" .. ولا حدود لجنونها

عربي ودولي حكومة نتنياهو تعاني من "الصرع" .. ولا حدود لجنونها

روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

أسواق ومال روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 
 





الأكثر مشاهدة