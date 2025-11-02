طهران تواجه خطر نفاد مياه الشرب بسبب "جفاف تاريخي"

09:48 م

الوكيل الإخباري- تواجه طهران خطر نفاد مياه الشرب خلال أسبوعين بسبب جفاف تاريخي أدى إلى نضوب شبه كامل لخزانها الرئيسي، بحسب ما حذرت وكالة الأنباء الإيرانية، الأحد.





وغالبًا ما تشهد المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، والواقعة على المنحدر الجنوبي من سلسلة جبال البرز، صيفًا حارًا وجافًا وخريفًا ممطرًا في بعض الأحيان، وشتاءً قاسيًا ومثلجًا.



غير أن إيران تواجه هذا العام أسوأ جفاف منذ عقود. وفي طهران، انخفض معدل هطول الأمطار "بشكل غير مسبوق تقريبًا منذ قرن"، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني في أكتوبر.



ونقلت وكالة "إرنا" عن المدير العام لشركة مياه العاصمة، بهزاد بارسا، قوله الأحد، إن سد أمير كبير، أحد السدود الخمسة التي تزوّد طهران بمياه الشرب، "يحتوي فقط على 14 مليون متر مكعب من المياه، أي 8 في المئة من سعته".



وأشار إلى أن هذه الكمية تسمح بتزويد طهران بمياه الشرب "لأقل من أسبوعين فقط".



وأوضح بارسا أن في الفترة ذاتها من العام الماضي، كان هذا السد يحتوي على حوالي 86 مليون متر مكعب من المياه، عازيًا هذا التراجع الكبير إلى "انخفاض هطول الأمطار بنسبة مئة في المئة" في طهران وضواحيها.



ولم يحدد بارسا وضع السدود الأخرى في طهران.



ويستهلك سكان العاصمة الإيرانية حوالي ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.



وتم قطع المياه في الأيام الأخيرة عن العديد من أحياء المدينة بهدف التوفير في استهلاكها، وفقًا لوسائل الإعلام، كما قُطعت المياه بشكل منتظم هذا الصيف.



سكاي نيوز

