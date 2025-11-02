الأحد 2025-11-02 11:18 م
 

طهران تواجه خطر نفاد مياه الشرب بسبب "جفاف تاريخي"

طهران تواجه خطر نفاد مياه الشرب بسبب "جفاف تاريخي"
طهران تواجه خطر نفاد مياه الشرب بسبب "جفاف تاريخي"
 
الأحد، 02-11-2025 09:48 م
الوكيل الإخباري-  تواجه طهران خطر نفاد مياه الشرب خلال أسبوعين بسبب جفاف تاريخي أدى إلى نضوب شبه كامل لخزانها الرئيسي، بحسب ما حذرت وكالة الأنباء الإيرانية، الأحد.اضافة اعلان


وغالبًا ما تشهد المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، والواقعة على المنحدر الجنوبي من سلسلة جبال البرز، صيفًا حارًا وجافًا وخريفًا ممطرًا في بعض الأحيان، وشتاءً قاسيًا ومثلجًا.

غير أن إيران تواجه هذا العام أسوأ جفاف منذ عقود. وفي طهران، انخفض معدل هطول الأمطار "بشكل غير مسبوق تقريبًا منذ قرن"، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني في أكتوبر.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المدير العام لشركة مياه العاصمة، بهزاد بارسا، قوله الأحد، إن سد أمير كبير، أحد السدود الخمسة التي تزوّد طهران بمياه الشرب، "يحتوي فقط على 14 مليون متر مكعب من المياه، أي 8 في المئة من سعته".

وأشار إلى أن هذه الكمية تسمح بتزويد طهران بمياه الشرب "لأقل من أسبوعين فقط".

وأوضح بارسا أن في الفترة ذاتها من العام الماضي، كان هذا السد يحتوي على حوالي 86 مليون متر مكعب من المياه، عازيًا هذا التراجع الكبير إلى "انخفاض هطول الأمطار بنسبة مئة في المئة" في طهران وضواحيها.

ولم يحدد بارسا وضع السدود الأخرى في طهران.

ويستهلك سكان العاصمة الإيرانية حوالي ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.

وتم قطع المياه في الأيام الأخيرة عن العديد من أحياء المدينة بهدف التوفير في استهلاكها، وفقًا لوسائل الإعلام، كما قُطعت المياه بشكل منتظم هذا الصيف.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة روسيا.. مستشعر بصري جديد يسمح بتحليل محتوى الرصاص بسهولة ودون مختبرات

H

طب وصحة خمسة أسباب تجعل الجوز أساسيا لنمط حياة صحي

ل

طب وصحة كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الجلد الدهني وأفضل طرق الوقاية منه

ل

طب وصحة نظام غذائي صحي يخفف معاناة القولون العصبي

الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية

عربي ودولي الكيان يسحب 700 مركبة صينية من ضباطه لدواع أمنية

ا

عربي ودولي ليبيا.. ضبط 19 مهاجرا غير قانوني وتوقيف أحد المهربين في بنغازي

ل

أسواق ومال أوبك بلس تعلن زيادة إنتاجها اليومي بواقع 137 ألف برميل نفط يوميا

افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية

أخبار محلية افتتاح ملتقى التعليم المهني والتقني في الاغوار الشمالية



 
 





الأكثر مشاهدة