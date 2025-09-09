غوتيريش يدين انتهاك سيادة دولة قطر

وأشار غوتيريش إلى أن قطر لعبت دوراً إيجابياً للغاية في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
-
أخبار متعلقة
-
أول بيان من الداخلية القطرية بعد هجوم الكيان
-
الكشف عن مصير المستهدفين في الهجوم على قطر
-
دخان متصاعد من موقع الانفجار في الدوحة
-
قطر تعلن عن هجوم إسرائيلي "جبان" استهدف أعضاء من حماس في الدوحة
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قيادات عليا لحركة حماس في قطر
-
وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم في قطر استهدف وفد حماس المفاوض
-
"رويترز": تصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار
-
بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس