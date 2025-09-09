غوتيريش يدين انتهاك سيادة دولة قطر

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها.

وأشار غوتيريش إلى أن قطر لعبت دوراً إيجابياً للغاية في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.