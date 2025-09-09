الثلاثاء 2025-09-09 06:01 م
 

غوتيريش يدين انتهاك سيادة دولة قطر

الثلاثاء، 09-09-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها.

وأشار غوتيريش إلى أن قطر لعبت دوراً إيجابياً للغاية في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

 

وكانت استهدفت إسرائيل وفد حركة حماس في غارة إسرائيلية أثناء اجتماع لمناقشة مقترح ترامب الأخير.

 
 
