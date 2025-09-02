الثلاثاء 2025-09-02 06:26 ص
 

قطار على متنه الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الصينية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
 
الثلاثاء، 02-09-2025 05:13 ص
الوكيل الإخباري-   عبَر إلى الصين قطار يقلّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء عن الإذاعة الرسمية في بيونغ يانغ.اضافة اعلان


وخلال رحلته الخارجية النادرة هذه سيحضر كيم، إلى جانب حوالى 25 رئيس دولة، عرضا عسكريا ضخما تنظّمه بكين إحياء للذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من العملية الجراحية

أخبار محلية استئصال ورم يزن 9 كغ لمريض في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري

المباني المدمرة في غزة

فلسطين الجمعية الدولية لعلماء الإبادة: هناك أدلة دامغة على وجود إبادة جماعية بغزة

الوكيل الإخباري- يدعو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء التالية أسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية.

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

تعبيرية

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

عربي ودولي قطار على متنه الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الصينية

مياه تغمر شارعًا رئيسيًا في الخرطوم

عربي ودولي رويترز: وفاة أكثر من ألف شخص جراء انهيار أرضي في غرب السودان

ا

منوعات جفاف وفيضانات كارثية تهدد آسيا.. وكشف السبب "المفاجئ" وراء ذوبان القطب الثالث

ل

أخبار محلية %8.5 انخفاض زواج القاصرات.. و"شؤون الأسرة" يعد دراسة للتقييم



 
 





الأكثر مشاهدة