قطار على متنه الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الصينية

05:13 ص

الوكيل الإخباري- عبَر إلى الصين قطار يقلّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء عن الإذاعة الرسمية في بيونغ يانغ.





وخلال رحلته الخارجية النادرة هذه سيحضر كيم، إلى جانب حوالى 25 رئيس دولة، عرضا عسكريا ضخما تنظّمه بكين إحياء للذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.