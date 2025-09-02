قطار على متنه الزعيم الكوري الشمالي يدخل الأراضي الصينية

وخلال رحلته الخارجية النادرة هذه سيحضر كيم، إلى جانب حوالى 25 رئيس دولة، عرضا عسكريا ضخما تنظّمه بكين إحياء للذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: وفاة أكثر من ألف شخص جراء انهيار أرضي في غرب السودان
-
مادورو يحدد شروط بلاده للحوار مع الولايات المتحدة
-
حزب "فرنسا الأبية" يعتزم تقديم مبادرة لإقالة ماكرون
-
مقر القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في فنلندا يبدأ عملياته
-
ترامب: إسرائيل تكسب الحرب عسكريا لكنها تخسر معركة الرأي العام
-
وصاية على غزة وضم في الضفة .. خطة أمريكا ما بعد الحرب تثير جدلاً واسعاً
-
طهران توضح شروطها لخفض تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 3.67%
-
الخارجية المصرية تصدر بيان حاد ضد الكيان