قطر تشترط "اعتذاراً" من الاحتلال لاستئناف وساطتها

وصرحت أن إدارة ترمب تنظر بقلق بالغ لتراجع قطر عن دورها المحوري في الوساطة، معتبرةً أنه بدون التدخل القطري، سيكون من الصعب للغاية التوصل لاتفاق يفضي لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي: أتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا
-
غوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
إيران تهدد بتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
-
ترامب يتوعد فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين
-
روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران
-
إعلام إسرائيلي: مصر تعزز ترسانتها العسكرية بسيناء
-
هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية
-
أوكرانيا: مقتل 3 أشحاص في هجوم روسي كبير بمسيّرات وصواريخ