الأحد 2025-09-21 12:52 ص
 

قطر تشترط "اعتذاراً" من الاحتلال لاستئناف وساطتها

قطر
 
السبت، 20-09-2025 11:16 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت، أن دولة قطر تشترط تقديماً لاعتذار رسمي من قبل الاحتلال عن الغارة الجوية التي نفذتها في الدوحة، كشرط أساسي قبل استئناف دورها كوسيط في مفاوضات التوصل لاتفاق سلام في قطاع غزة.اضافة اعلان


وصرحت أن إدارة ترمب تنظر بقلق بالغ لتراجع قطر عن دورها المحوري في الوساطة، معتبرةً أنه بدون التدخل القطري، سيكون من الصعب للغاية التوصل لاتفاق يفضي لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة.
 
 
