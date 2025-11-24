رد إماراتي على السودان: البرهان سلوكه معرقل ويجب التنديد به

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "الفريق البرهان يرفض مرة أخرى كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام، وإنه من خلال رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، يُظهر باستمرار سلوكًا معرقلًا يجب التنديد به، إذ يظل الشعب السوداني هو من يتحمّل الثمن الأكبر في هذه الحرب الأهلية"، بحسب ما نقلت وكالة "وام".
وأضافت أن الأمم المتحدة تصف الوضع القائم بأنه من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، إذ يتم استخدام وصول المساعدات كسلاح وتجويع المدنيين بشكل متعمّد.
وأكدت أن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ سلوك طرفي النزاع، حيث يقود تصعيدهما العسكري ورفضهما المتكرر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية السودان إلى حافة الانهيار.
وأكدت أن دولة الإمارات تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب الأهلية.
واختتمت قائلة: "إن توحيد الجهود الإقليمية والدولية أمر أساسي لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد المدنيين، ويجب علينا أن نعيد إرساء مسار موثوق يقود إلى سودان آمن وموحد وقابل للحياة".
روسيا اليوم
-
