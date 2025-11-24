الثلاثاء 2025-11-25 03:06 ص
 

الأمم المتحدة: تسارع التحضر في العالم العربي يحقق التنمية المستدامة

الأمم المتحدة: تسارع التحضر في العالم العربي يحقق التنمية المستدامة
الأمم المتحدة: تسارع التحضر في العالم العربي يحقق التنمية المستدامة
 
الإثنين، 24-11-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري-  أكدت المديرة الإقليمية للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، رانيا هدايا، أن عملية التحضر المتسارعة في المنطقة العربية، والتي تقترب من المعدلات العالمية، تمثل فرصة مهمة لتوليد ثروات جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها النزاعات والتغيرات المناخية.اضافة اعلان


وبحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة" اليوم الاثنين، شددت هدايا على أن النظرة للتحضر السريع يجب أن تتحول من تحدٍ إلى محرك للنمو، مشيرة إلى أنه "بينما ينظر البعض إلى التحضر السريع على أنه تحدٍّ، نحن نراه محركًا للتنمية المستدامة، إذا أُحسن التخطيط له وإدارته بفعالية".

وأوضحت أن المنطقة العربية تشهد تسارعًا في معدلات التحضر، بمعدلات تتراوح بين 50 و60 بالمئة، متوقعة أن تبلغ 60 بالمئة بحلول عام 2050.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشارت هدايا إلى النزاعات، وتصاعد الظواهر البيئية غير المألوفة مثل الزلازل والفيضانات الأخيرة، فضلًا عن أزمة السكن العالمية التي تؤثر بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية، كاشفة عن إطلاق مشروع إقليمي لدعم عشر دول عربية لتقييم أوضاع السكن وتطوير سياسات استراتيجية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة

أرشيفية لسد النهضة

عربي ودولي مصر تتهم إثيوبيا باتباع "نهج عشوائي" بإدارة وتشغيل سد النهضة

ل

الطقس الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء

أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

عربي ودولي أنقرة تجدّد موقفها: النزاع الأوكراني يجب أن ينتهي على طاولة المفاوضات

ا

طب وصحة آلية خفية تسمح للخلايا السرطانية بالعودة مجددا بعد العلاج

ب

أخبار محلية القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

عربي ودولي إيران تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال الطبطبائي

ب

طب وصحة اكتشاف عامل خطر غير متوقع لسرطان البنكرياس



 
 





الأكثر مشاهدة