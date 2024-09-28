مستشفيات الضاحية الجنوبية تجلي مرضاها.. ووقف استقبال الحالات غير الطارئة بلبنان

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن المستشفيات الواقعة في ضاحية بيروت الجنوبية ستجلي مرضاها غداة غارات إسرائيلية كثيفة، داعية المستشفيات في بقية المناطق إلى التوقف عن استقبال الحالات غير الطارئة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». اضافة اعلان





ودعت الوزارة في بيان «مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات الباردة غير الطارئة، وذلك إفساحاً في المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت والتي سيتم إخلاؤها بسبب تطورات العدوان»