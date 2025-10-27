الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي نوفونيكولايفكا وبريفولنويه في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة إيغوروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا وتكبيد العدو خسائر كبيرة في 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة:

وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 185 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وحدات مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من تحرير ثلاث بلدات، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 300 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 240 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 140 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 455 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 60 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.



تضررت منشآت البنية التحتية المستخدمة في نقل الأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية بالسكك الحديدية ومطار عسكري.