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"مفاوضات حثيثة" لنزع فتيل آخر ساحات معارك سوريا

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية
الإثنين، 20-01-2025 08:35 ص
الوكيل الإخباري-  يوجه مفاوضون كل تركيزهم نحو التوصل إلى اتفاق محتمل لحل واحدة من أكثر القضايا خطورة التي تلقي بظلالها على مستقبل سوريا، وهي مصير القوات الكردية التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش، فيما تعتبرها الجارة تركيا تهديدا للأمن القومي.اضافة اعلان


وقال نحو عشرة مصادر لرويترز إن مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، يظهرون في المفاوضات قدرا أكبر من المرونة والصبر مما تشير إليه تصريحاتهم العامة.

وشاركت خمس من هذه المصادر بشكل مباشر في مناقشات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت ستة من المصادر أن هذا قد يمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة من شأنه أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المنطقة المضطربة في شمال شرق سوريا، فيما يضع آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة.

سكاي نيوز
 
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