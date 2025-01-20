"مفاوضات حثيثة" لنزع فتيل آخر ساحات معارك سوريا

وقال نحو عشرة مصادر لرويترز إن مفاوضين دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، يظهرون في المفاوضات قدرا أكبر من المرونة والصبر مما تشير إليه تصريحاتهم العامة.
وشاركت خمس من هذه المصادر بشكل مباشر في مناقشات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكرت ستة من المصادر أن هذا قد يمهد الطريق لاتفاق في الأشهر المقبلة من شأنه أن يتضمن مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المنطقة المضطربة في شمال شرق سوريا، فيما يضع آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع الجديدة.
سكاي نيوز
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