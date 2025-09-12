الجمعة 2025-09-12 11:54 ص
 

نتنياهو: ترامب أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض

ا
جانب من وضع حجر لأساس
 
الجمعة، 12-09-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-  قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه وضع حجر الأساس الأساس للممشى الجديد الذي سيحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بات يام، معتبرا أن الرئيس الأميركي "أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض".

اضافة اعلان


وأضاف نتنياهو في منشور له عبر منصة "إكس"، " ترامب صديق حقيقي للشعب اليهودي، ويشرفني الوقوف هنا مع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ورئيس البلدية زفيكا بروت للتعبير عن امتنانا نيابةً عن جميع مواطني إسرائيل".


وتابع نتنياهو، "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واعترف بسيادتنا على مرتفعات الجولان، وانسحب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، وعززنا في مواجهة التهديد الإيراني، واتخذ سلسلة من الخطوات التاريخية الأخرى من أجل أمن وازدهار دولة إسرائيل". 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال إلى أين تتجه أسعار الذهب عالميا؟

ا

عربي ودولي 3 جرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ت

أسواق ومال تراجع النفط متأثرا بمخاوف الطلب الأمريكي وفائض المعروض

ة

منوعات "الأسمنت الحي".. ابتكار يحوّل المباني إلى مخازن طاقة

ا

أخبار محلية العمل التطوعي.. رسالة تكافل وبناء للمجتمع

ا

عربي ودولي نتنياهو: ترامب أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض

ت

عربي ودولي بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 221 مسيرة أوكرانية غربي البلاد



 
 





الأكثر مشاهدة