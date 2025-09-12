نتنياهو: ترامب أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض

وأضاف نتنياهو في منشور له عبر منصة "إكس"، " ترامب صديق حقيقي للشعب اليهودي، ويشرفني الوقوف هنا مع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ورئيس البلدية زفيكا بروت للتعبير عن امتنانا نيابةً عن جميع مواطني إسرائيل".
وتابع نتنياهو، "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، واعترف بسيادتنا على مرتفعات الجولان، وانسحب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، وعززنا في مواجهة التهديد الإيراني، واتخذ سلسلة من الخطوات التاريخية الأخرى من أجل أمن وازدهار دولة إسرائيل".
