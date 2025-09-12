نتنياهو: ترامب أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه وضع حجر الأساس الأساس للممشى الجديد الذي سيحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بات يام، معتبرا أن الرئيس الأميركي "أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض".

اضافة اعلان



وأضاف نتنياهو في منشور له عبر منصة "إكس"، " ترامب صديق حقيقي للشعب اليهودي، ويشرفني الوقوف هنا مع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ورئيس البلدية زفيكا بروت للتعبير عن امتنانا نيابةً عن جميع مواطني إسرائيل".