وزير الخارجية السوري يتوجه إلى واشنطن

ونقل موقع أكسيوس في وقت سابق عن السناتور الأمبركي لينزي جراهام قوله إن الشيباني سيجتمع خلال الزيارة، وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما، مع مشرعين أميركيين لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على بلاده.
