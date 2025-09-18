الخميس 2025-09-18 01:52 م
 

وزير الخارجية السوري يتوجه إلى واشنطن

الخميس، 18-09-2025 12:32 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدران مطلعان لرويترز إن من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن اليوم الخميس في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة في دمشق العام الماضي.اضافة اعلان


ونقل موقع أكسيوس في وقت سابق عن السناتور الأمبركي لينزي جراهام قوله إن الشيباني سيجتمع خلال الزيارة، وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما، مع مشرعين أميركيين لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على بلاده.
 
 
