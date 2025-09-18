وزير الخارجية السوري يتوجه إلى واشنطن

12:32 م

الوكيل الإخباري- قال مصدران مطلعان لرويترز إن من المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى واشنطن اليوم الخميس في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة في دمشق العام الماضي.





ونقل موقع أكسيوس في وقت سابق عن السناتور الأمبركي لينزي جراهام قوله إن الشيباني سيجتمع خلال الزيارة، وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما، مع مشرعين أميركيين لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على بلاده.