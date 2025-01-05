وزير الخارجية السوري يطالب من قطر برفع العقوبات الأميركية

09:19 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715777 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال زيارته قطر الأحد برفقة مسؤولين في الإدارة الجديدة. اضافة اعلان





ووصل الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في وقت سابق إلى الدوحة، في أول زيارة لهم منذ إسقاط الأسد الشهر الماضي، وأكد الشيباني السبت أنّه سيزور قطر والإمارات والأردن، بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية.



وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استقبل الوفد، وأكد له موقف الدوحة الداعم "لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".



وبعد محادثات مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، كرّر الشيباني المطالبة برفع العقوبات.



وقال لوسائل إعلام قطرية إن "هذه العقوبات تشكل حاجزا ومانعا من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول".



أضاف "نجدّد مطلوبنا أيضا للولايات المتحدة الأميركية برفع هذه العقوبات التي أصبحت عقوبات ضد الشعب السوري على غير ما كانت في السابق"، مشددا على أن سوريا الجديدة "ستحظى بعلاقات جيدة جدا مع المنطقة".