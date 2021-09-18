السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

القوة البحرية تشارك بفعاليات الجمعية الملكية للرياضات البحرية

الحكومة تنشر معلومات حول ملكيتها في قطاع الكهرباء

وزير الأشغال يفتتح فعاليات اليوم العلمي المساحي الثاني

البرلمان العربي يرفض أية تدخلات إقليمية أو خارجية بشؤون العراق الداخلية

السعودية: 10 ملايين شخص أدوا العمرة منذ عودتها التدريجية

مطالبة بإعفاء المزارعين من القروض

لجنة الاوبئة توضح حول وجود طفرات جديدة لفيروس كورونا

اتحاد المرأة الأردنية يوقع عقود مشاريع مع 8 جمعيات محلية

انتهاء موعد تقديم طلبات القبول الموحد لحملة شهادات الثانوية الأجنبية الأحد

التربية : المدارس الخاصة حققت كافة الشروط الصحية

السبت، 18-09-2021 03:36 م

شارع ترابي يلحق الضرر بالمركبات في المفرق- صورة

242242012_350731813455935_3441251236287225500_n


الوكيل الاخباري- ناشد محمد الخوالدة، اليوم السبت، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة شارع ترابي لا يصلح للاستخدام في منطقة بلعما بمحافظة المفرق.

اضافة اعلان

 

وقال الخوالدة لـ "الوكيل الاخباري" انه يعاني من مشكلة الشارع منذ 3 أشهر، مبينا أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المعنية، لكن دون جدوى.

 

وأضاف أن الشارع رئيسي ويمر منه العديد من الأشخاص، ما يشكل ضررا كبيرا على مركباتهم.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
137561_1_1577803775

حفرة تهدد المارة على طريق المطار ووزارة المياه تتابع

920211211564578087123

شكوى من انقطاع المياه في الزرقاء

8202122103333311898816

فقدان ورقة امنية خاصة بالسوريين بتكسي في عمان

3202114112057171294807

منطقة تفتقر إلى مواصلات النقل العام بالزرقاء

1045736362_0_299_3113_1982_1000x541_80_0_0_88a7bcda25ad54709ea1c8bf287a2881

مياه الصرف الصحي تؤرق أهالي شارع القدس

189898_1_1584791208

شكوى من انقطاع المياه في عمان

أخبار متعلقة
1-62

شارع ترابي يلحق الضرر بالمركبات في عمان- صورة