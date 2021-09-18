شارع ترابي يلحق الضرر بالمركبات في المفرق- صورة

الوكيل الاخباري- ناشد محمد الخوالدة، اليوم السبت، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة شارع ترابي لا يصلح للاستخدام في منطقة بلعما بمحافظة المفرق.

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وقال الخوالدة لـ "الوكيل الاخباري" انه يعاني من مشكلة الشارع منذ 3 أشهر، مبينا أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المعنية، لكن دون جدوى.

وأضاف أن الشارع رئيسي ويمر منه العديد من الأشخاص، ما يشكل ضررا كبيرا على مركباتهم.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.



