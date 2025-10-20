الملك يصل إلى مقر انعقاد قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" في سلوفينيا

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر انعقاد قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" في مدينة بورتوروز الساحلية، التي تستضيفها سلوفينيا، الاثنين.

وتضم مجموعة "ميد 9"، التي تنطلق تحت شعار "سلوفينيا في قلب البحر الأبيض المتوسط"، تسع دول من الاتحاد الأوروبي تطل على البحر المتوسط، هي سلوفينيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، اليونان، كرواتيا، مالطا، وقبرص.