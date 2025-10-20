الملك يصل إلى مقر انعقاد قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" في سلوفينيا

وتضم مجموعة "ميد 9"، التي تنطلق تحت شعار "سلوفينيا في قلب البحر الأبيض المتوسط"، تسع دول من الاتحاد الأوروبي تطل على البحر المتوسط، هي سلوفينيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، اليونان، كرواتيا، مالطا، وقبرص.
وجرى توجيه الدعوة لجلالة الملك عبدالله الثاني للمشاركة في القمة للعام الثاني على التوالي، وهو الزعيم الوحيد المدعو من خارج دول جنوب أوروبا.
-
أخبار متعلقة
-
الملك وولي العهد يزوران مسجد ليوبليانا في سلوفينيا
-
هذا سعر تنكة زيت الزيتون بالاردن لهذا الموسم
-
القطامين: منع الحافلات الأردنية من دخول السعودية يضر بالنقل والحجاج
-
مديرية الأمن العام تطلق الحملة التوعوية "شتاء آمن" لتعزيز السلامة العامة والمرورية
-
منتدى التواصل يستضيف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
-
المياه: ردم بئر وضبط حفارة مخالفة وحجزها بالجفر
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
-
الاردن يرحب بالاتفاق بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان