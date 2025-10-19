الأحد 2025-10-19 05:40 م
 

"الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة

"الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة
"الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة
 
الأحد، 19-10-2025 05:07 م
الوكيل الإخباري- حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة بـ20 دقيقة.اضافة اعلان


جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الأحد، عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لمديري الأوقاف في المملكة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إيران تنفذ حكما بالإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

كلية الدفاع تنظم برنامج الحوار الاستراتيجي لمحاضري مادة العلوم العسكرية

أخبار محلية كلية الدفاع تنظم برنامج الحوار الاستراتيجي لمحاضري مادة العلوم العسكرية

ل

اقتصاد محلي 1.46 مليار دينار إجمالي الاستثمارات الهندية في الأردن

"الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة

أخبار محلية "الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة

مندوبا عن الملك وولي العهد

أخبار محلية العيسوي يعزي الغويري والخلايلة وأبو صعيليك

غزة

فلسطين البرلمان العربي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لإعمار غزة

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل شراء الذهب على السوشال ميديا

كتائب القسام

فلسطين القسام تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي وقد تسلمه اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة