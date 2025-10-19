"الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة

05:07 م

الوكيل الإخباري- حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة بـ20 دقيقة.





جاء ذلك في تعميم صدر اليوم الأحد، عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لمديري الأوقاف في المملكة.

