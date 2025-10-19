الأحد 2025-10-19 10:51 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الذهب
الذهب
 
الأحد، 19-10-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

 

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الاحد في السوق المحلية، 87 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 83.5 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.6 دينارا و77.1 و58.6 دينارا على التوالي.

 


Image1_10202519102724102107653.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الذهب

خاص بالوكيل نقيب الصاغة: الذهب الأردني الأفضل عالميًا ونحذر من شراء الذهب الكسر أو عبر الإنترنت

بفع

أخبار الشركات زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

بر

منوعات معلمة تنقذ طالباً من الاختناق بـ"مناورة هيمليك" في تركيا (فيديو)

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

ى

فيديو الوكيل تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين

التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

أخبار محلية فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

ؤتل

أخبار الشركات العلوم التطبيقية... رقمٌ يُحتذى وتميّزٌ متجذّر في التصنيفات والاعتمادات العالمية والمحلية

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث



 
 



الأكثر مشاهدة