كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الاحد في السوق المحلية، 87 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 83.5 دينارا لجهة الشراء.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.6 دينارا و77.1 و58.6 دينارا على التوالي.