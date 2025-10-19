كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 99.6 دينارا و77.1 و58.6 دينارا على التوالي.
-
