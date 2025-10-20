الاحتلال يؤكد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن المعبر أعيد فتحه "بشكل كامل وفقا للاتفاق الموقع" الذي بدأ تنفيذه في 10 تشرين الأول، مشددا على أن معبر رفح مع مصر "سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الأحد تعليق إدخال المساعدات إلى القطاع بعد اتهامها حماس بخرق الاتفاق.
