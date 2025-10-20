الإثنين 2025-10-20 01:54 م
 

الاحتلال يؤكد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 20-10-2025 01:30 م
الوكيل الإخباري-   أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك غداة شنّها غارات جوية على القطاع عقب اتهامها حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة.اضافة اعلان


وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن المعبر أعيد فتحه "بشكل كامل وفقا للاتفاق الموقع" الذي بدأ تنفيذه في 10 تشرين الأول، مشددا على أن معبر رفح مع مصر "سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الأحد تعليق إدخال المساعدات إلى القطاع بعد اتهامها حماس بخرق الاتفاق.
 
 
