مهم إلى كافة السائقين حاملي الرخص من الفئة الأولى وحتى السادسة

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص السواقين لسنة 2025م.

ويعمل النظام على توحيد مدد رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة مع مدد رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح جميعها 10 سنوات؛ وذلك للتسهيل على المواطنين.