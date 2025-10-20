استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف، ما اسفر عن استشهاد مواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
قصف مناطق في غزة اليوم
-
الاحتلال يستولي على 70 دونما بالضفة المحتلة
-
إصابتان إحداهما خطيرة واعتقال فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون
-
ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
-
80 خرقا إسرائيليا أسفر عن 97 شهيدا منذ وقف الحرب
-
استشهاد 42 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة
-
الاحتلال يعلن بدء إعادة تطبيق وقف إطلاق النار في غزة
-
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح