الإثنين 2025-10-20 11:56 ص
 

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 20-10-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف، ما اسفر عن استشهاد مواطنين.

 
 
