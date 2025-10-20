الإثنين 2025-10-20 09:55 ص
 

إدارة الترخيص: لا تعديل على لوحات المركبات الخصوصية والتغييرات تشمل الرسمية والحكومية فقط

الإثنين، 20-10-2025 09:02 ص

الوكيل الإخباري-      قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، إنه لا يوجد أي تعديل على لوحات المركبات الخصوصية، موضحًا أن لها شكلًا وهيكلًا محددين لن يطرأ عليهما أي تغيير.

وبيّن القرعان لـ "برنامج الوكيل"الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن التعديلات الجديدة شملت اللوحات الحكومية والرسمية والدبلوماسية ولوحات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كونها لوحات رسمية، وجاءت للتوافق مع قانون حماية اللغة العربية، الذي يُلزم الدوائر الرسمية بإرفاق ترجمة عربية عند استخدام اللغة الإنجليزية.

وأوضح أن التعديل على اللوحات الحكومية جاء بعد اعتماد نظام الترميز الجديد باستخدام رموز باللغة الإنجليزية مكونة من حرفين بدلًا من الرموز السابقة من (1–9)، مشيرًا إلى أنه سيتم إظهار الترجمة العربية المقابلة للرموز الإنجليزية على اللوحة.

وأكد القرعان أن هذا التعديل كان مطروحًا سابقًا، إلا أنه لم يُنفّذ لأسباب لوجستية، مشيرًا إلى أنه تم الآن توفير اللوحات الجديدة وإطلاق العمل بها.

