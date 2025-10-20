الملك وولي العهد يزوران مسجد ليوبليانا في سلوفينيا

02:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750617 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا. اضافة اعلان





واطلع على الأنشطة الدينية والثقافية والتعليمية التي يقيمها، كما زار جلالته مسجد ليوبليانا، الذي يخدم نحو 150 ألف مسلم ومسلمة في سلوفينيا.