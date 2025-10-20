الإثنين 2025-10-20 03:43 م
 

الملك وولي العهد يزوران مسجد ليوبليانا في سلوفينيا

جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد يزوران مسجد ليوبليانا.
جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد يزوران مسجد ليوبليانا.
 
الإثنين، 20-10-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري-   زار جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.اضافة اعلان


واطلع على الأنشطة الدينية والثقافية والتعليمية التي يقيمها، كما زار جلالته مسجد ليوبليانا، الذي يخدم نحو 150 ألف مسلم ومسلمة في سلوفينيا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

محطة محروقات

اقتصاد محلي توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

قبقبقب

فيديو منوع استحمام إجباري.. صغير الباندا يحاول الهرب لكن والدته مصمّمة على تنظيفه

الملك يصل إلى مقر انعقاد قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" في سلوفينيا

أخبار محلية الملك يصل إلى مقر انعقاد قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" في سلوفينيا

لاللاللال

فيديو منوع الشفق القطبي كما لم تره من قبل

6عع6

فيديو منوع متداول: شخص يحوّل بطاقته البنكية إلى خاتم أنيق يمكنه الدفع به بسهولة

ل

فيديو منوع إيراني يدّعي تصميم سيارة تعمل بالماء فقط

بلع

أخبار الشركات Zain Great Idea يجمع نُخبة من الخُبراء الدوليين لتوجيه المُبادرين واستكشاف فرص النمو للشركات الناشئة

يؤ

فيديو منوع متداول: الروبوتات الآن بإمكانها إيصال الطرود



 
 





الأكثر مشاهدة