بيان صادر عن البنك المركزي حول قروض الأفراد

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن قيمة تسهيلات الأفراد في الربع الثاني من 2025 الحالي، وصلت إلى 14.156 مليار دينار، منها 11.307 مليار دينار للذكور، والباقي تسهيلات للإناث، فيما بلغت قيمة هذه التسهيلات بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قرابة، 14.100 مليار دينار، منها 2.724 مليار دينار للإناث.
وبلغ عدد التسهيلات الممنوحة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي، قرابة، 1.256 مليون قرض، وللإناث، نحو 362 ألف قرض، ليصبح المجموع، 1.630 ألف قرض، علما أن عدد التسهيلات الممنوحة في الربع الأول من العام، قرابة 1.623 مليون قرض.
وبحسب التوزيع الجغرافي لقيمة التسهيلات الائتمانية، فإن العاصمة عمّان، تستحوذ على الحصة الكبرى بنحو 28.989 مليار دينار، من إجمالي التسهيلات البالغة قيمتها، نحو 35.473 مليار دينار، ثم جاءت في المرتبة الثانية، محافظة إربد، وبقيمة تصل إلى 1.869 مليار دينار.
أما أقل المحافظات حصولا على التسهيلات، في الربع الثاني من العام الحالي، فكانت من نصيب الطفيلة بقيمة بلغت نحو 148 مليون دينار، وتفوقت عليها بمرتبة واحدة، محافظة عجلون، بقيمة 179 مليون دينار تقريبا.
-
أخبار متعلقة
-
1.46 مليار دينار إجمالي الاستثمارات الهندية في الأردن
-
الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
البنك الدولي يصرف 46.5 مليون دولار من تمويل البرنامج الوطني للتشغيل
-
بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
في التسعيرة الثالثة .. أسعار الذهب لا تتوقف عن التحليق محلياً