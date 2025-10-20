توضيح هام بشأن توحيد مدد رخص القيادة

09:13 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، إن نظام توحيد رخص القيادة الجديد نصّ على أن تكون مدة صلاحية جميع أنواع الرخص 10 سنوات، بعد أن كانت سابقاً 5 سنوات للفئات الخامسة والرابعة والسادسة.





وأوضح القرعان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن التعديل جاء من باب التسهيل على سائقي العمومي وتخفيف الأعباء المالية عنهم.



وأضاف أن إلزامية الحصول على تصريح القيادة السنوي لسائقي باصات نقل الطلاب، والشاحنات، ومركبات النقل العام، والحافلات المتوسطة، ومركبات نقل المواد الخطرة، ليس إجراءً جديداً، بل معمول به منذ السابق ومنصوص عليه في القانون.



وأشار إلى أن التعديل الأخير جاء لتوضيح أنماط النقل المشمولة بهذا التصريح، الذي يُعد بمثابة "تصريح مزاولة"، ويتم من خلاله التدقيق على السائقين من حيث السلوكيات ومتطلبات التأهيل، خاصة في تصاريح نقل الطلاب وتصاريح نقل المواد الخطرة.