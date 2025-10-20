الملك ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين ومستجدات المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيسة جمهورية سلوفينيا الدكتورة نتاشا بيرك موسار، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، اليوم الاثنين، علاقات الصداقة بين البلدين وأبرز مستجدات المنطقة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.



ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور سلوفينيا في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن الاتحاد الأوروبي.