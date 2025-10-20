الملك ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين ومستجدات المنطقة

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور سلوفينيا في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد التطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإغاثية، للحد من الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يزور عدد من تشكيلات القوات المسلحة ويشيد بكفاءتها واحترافيتها
-
المحكمة الدستورية تختتم ندوة حول الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية
-
مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بإربد تفوز ببطولة عالمية للروبوت
-
العيسوي: الأردن يمضي بثبات خلف رؤية ملكية استشرافية
-
الملك يصل إلى مقر انعقاد قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" في سلوفينيا
-
الملك وولي العهد يزوران مسجد ليوبليانا في سلوفينيا
-
هذا سعر تنكة زيت الزيتون بالاردن لهذا الموسم
-
القطامين: منع الحافلات الأردنية من دخول السعودية يضر بالنقل والحجاج