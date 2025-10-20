الإثنين 2025-10-20 05:33 م
 

الملك ورئيسة سلوفينيا يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين ومستجدات المنطقة

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرك موسار
 
الإثنين، 20-10-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   بحث لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيسة جمهورية سلوفينيا الدكتورة نتاشا بيرك موسار، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، اليوم الاثنين، علاقات الصداقة بين البلدين وأبرز مستجدات المنطقة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور سلوفينيا في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ضمن الاتحاد الأوروبي.


وعلى صعيد التطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، وتدفق المساعدات الإغاثية، للحد من الأوضاع الإنسانية الحرجة في القطاع.

 
 
