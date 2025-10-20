مجموعة CFI تحتفل بالافتتاح الرسمي لمكتبها في البحرين وتعيّن ياسين السامرائي رئيسًا تنفيذيًا لها

الوكيل الإخباري- أعلنت CFI، المجموعة الرائدة في المنطقة في مجال التداول الإلكتروني، عن الافتتاح الرسمي لشركتها الجديدة، "CFI FINANCIAL (BAHRAIN) B.S.C CLOSED"، وتعيين ياسين السامرائي رئيسًا تنفيذيًا لها في البحرين. يمثل هذا الإنجاز خطوةً هامةً في استراتيجية المجموعة للنمو الإقليمي المتواصل، ويعزز التزامها بخدمة المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

أُقيم حفل الافتتاح في مكاتب CFI البحرين الجديدة في المنامة، وحضره نخبة من الضيوف، وممثلين لجهات حكومية وخاصة، وأعضاء بارزين في المجتمع المالي البحريني، وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة CFI المالية. يأتي هذا الحدث عقب منح مصرف البحرين المركزي ترخيص شركة أعمال استثمارية من الفئة الثانية لشركة CFI البحرين في يوليو 2025.



وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: "إنها لحظة مميزة لـ CFI مع افتتاحنا رسميًا أبوابنا في البحرين، السوق الحيوي ذات الإمكانات الهائلة". وأضاف: " تأسيس CFI البحرين، بقيادة ياسين، ليس مجرد توسع؛ بل هو التزام طويل الأمد لتقديم التميز والشفافية والابتكار للمتداولين في المملكة".

في منصبه الجديد، سيشرف ياسين السامرائي على عمليات CFI ونموها الاستراتيجي في البحرين، ضامنًا التزام الشركة بمعاييرها العالمية في التميز في الخدمة والحوكمة والامتثال التنظيمي، مع تصميم عروضها لتلبية احتياجات السوق المحلية. بخبرته الواسعة في قطاع الخدمات المالية وسجله القيادي الحافل، تعيين ياسين، يعزز تركيز CFI على توسيع نطاق أعمالها والحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية والتشغيلية في المنطقة.



وبدوره قال ياسين السامرائي، الرئيس التنفيذي لشركة CFI البحرين: "يشرفني قيادة CFI البحرين والبدء في هذا الفصل الجديد في المملكة. مضيفًا: "هدفنا هو تمكين المتداولين في البحرين من الوصول إلى منصات عالمية المستوى، وشروط تداول تنافسية، وتعليم مستمر، مدعومين بسمعة CFI الموثوقة وخبرتها العالمية".



ستوفر CFI البحرين للمتداولين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق العالمية، مدعومةً بمنصات متطورة وخبرة محلية، ومعايير خدمة عالية الجودة تتميز بها CFI عالميًا. ويعزز هذا الإطلاق التزام المجموعة تجاه المنطقة على المدى الطويل وثقتها بدور البحرين كمركز مالي متنامي.

وبخبرة تزيد عن 25 عامًا وحضور عالمي متطور، تواصل CFI التزامها بتمكين المتداولين من خلال التعليم والابتكار وتقديم أفضل الخدمات المالية، وأخيرًا تدعم CFI دور البحرين كمركز مالي إقليمي رائد.

