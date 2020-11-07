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السبت، 07-11-2020 03:24 م

شكاوى من عدم وصول المياه بمنطقة في عجلون

تعبيرية عن انقطاع مياه


الوكيل الاخباري- اشتكى المواطن علي العنانزة، للجهات المعنية، بضرورة تمديد خط مياه الى منزله الواقع في لواء كفرنجة بمحافظة عجلون.

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وقال العنانزة لـ "الوكيل الاخباري" إن مشكلة انقطاع المياه يعاني منها منزله وعشرات المنازل منذ بنائها، منوها أنه لم يتم العمل على "تمديد" أنابيب للمياه فيها، مضيفا انه تم التواصل مرارا مع المعنيين دون جدوى.

 

 

وأشار ان قانطي المنطقة يلجؤون الى استخدام مياه غير صالحة للشرب من الوادي القريب منهم مشيرا الى ان هنالك من يقومون بشراء صهاريج مياه باستمرار،وذلك يشكل عبئا كبيرا على المواطنين.

 

من منبر "الوكيل الاخباري" يناشد العنانزة الجهات المعنية للوقوف على المشكلة ، في ظل جائحة كورونا.

 

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