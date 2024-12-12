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وزير الداخلية يتفقد سير العمل وحركة النقل في معبر الشيخ حسين

وزير الداخلية
وزير الداخلية
الخميس، 12-12-2024 08:33 م

الوكيل الإخباري-    تفقد وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الخميس، معبر جسر الشيخ حسين في منطقة الأغوار الشمالية، واطلع على سير العمل اليومي وحركة النقل من خلال المعبر.

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وبحث الفراية، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم وممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي، آليات تسريع عملية العبور وحركة البضائع بشكل انسيابي، خاصة وأن المعبر يشهد نشاطا مكثفا في عملية نقل البضائع.


وقال الفراية، إن الهدف من الجولة، هو الإطلاع على المهام التي تنفذ في المعبر، مؤكدا أهميته باعتباره ممرا للبضائع المصدرة، إلى جانب المساعدات الإغاثية والإنسانية المرسلة إلى الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الطبية المقدمة من خلال المستشفيات الميدانية.


وأشار الوزير الفراية إلى بعض المعيقات التي يشهدها المعبر والمرتبطة بحركة الشاحنات المعدة للتصدير بسبب التأخير على الجانب الآخر من المعبر؛ مما أدى إلى تراجع أعدادها العام الحالي بمقدار الثلث، مقارنة بالعام الماضي.

 
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