عطاء الباص السريع: 'انادولو إيسوزو' تعترض.. و'الأمانة': السعر ليس المرجعية الوحيدة

الوكيل الاخباري - اعترضت شركة انادولو إيسوزو على نتائج عطاء توريد 136 حافلة تعمل بالديزل لمشروع الباص السريع، رغم كونها قد قدمت المواصفات الفنية اللازمة وبسعر منافس عن الجهة التي تم إحالة العطاء إليها.

اضافة اعلان



وفي رسالة من الشركة تظهر بمتنها كافة تفاصيل الشكوى على نتائج العطاء، في الوقت الذي ردت فيه أمانة عمان على استفسارات بأن السعر ليس المرجعة الوحيدة للتقييم.



وفيما يلي النص الكامل للرسالة:



السادة المحترمين،

اسمي هاكان كيفوغلو. وأنا مدير المبيعات الدولية لشركة انادولو إيسوزو، وهي شركة دولية ومشروع مشترك لتصنيع الحافلات مقرها تركيا. ونحن نقوم بتصدير حافلاتنا إلى 45 دولة ومعظمها من شركات الاتحاد الأوروبي، ولدينا حصة سوقية كبيرة ونتائج ذات سمعة طيبة في المناقصات الدولية في العديد من البلدان.

الغرض من هذه الرسالة عبر البريد الإلكتروني هو اطلاعكم على بعض التطورات في المناقصة التالية التي افتتحها البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لصالح أمانة عمان الكبرى لشراء 136 حافلة، ونحن نعتقد أنه على الرغم من أن لدينا أفضل عرض مُقدّم للمناقصة، فقد تم استبعاده بمبررات غير عادلة.

اسم المشروع: مشروع باص عمان.



رقم تعريف مشروع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية: 51773

البلد: الأردن

اسم العميل: أمانة عمان الكبرى.

رقم التعريف في بوابة المشتريات الإلكترونية للعميل الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية: 13669156

اسم عملية المشتريات: توريد 136 حافلة تعمل بديزل “أورو 5”

نوع المشتريات: بضائع

طريقة الشراء: مناقصة مفتوحة بمرحلة واحدة

قطاع الأعمال: البنية التحتية البلدية والبيئية



لقد تلقينا نحن، شركة انادولو إيسوزو، خطابًا بتاريخ 2021/10/4 يخطرنا بأنه لم تتم إحالة العقد علينا في مناقصة حافلات الديزل التابعة لأمانة عمان الكبرى، على الرغم من أن عرضنا قد تم الإعلان عنه مسبقًا من قبل هذه السلطة كأفضل عرض سعر. نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة ونشعر بالاستياء العميق من عملية التقييم وترسية عقد المناقصة بالشكل الذي أعلن عنه.

ومن المؤكد أن الادعاء بوجود اختلافات مادية عن متطلبات المواصفات الفنية غير صحيح أو قد أسيء تفسيرها. وقد تم تقديم الوثائق اللازمة موضحة المسألة بشكل بيّن إلى اللجنة في عرضنا الفني. من الواضح أن عرضنا لم تتم دراسته بعناية.



لدينا انطباع واضح وشكوك قوية بأن اللجنة الفنية لأمانة عمان الكبرى تفتقر إلى المهارات والخبرة المطلوبة لفحص الوثائق الفنية واتخاذ القرار بشأن أفضل عرض نيابة عن أمانة عمان الكبرى وأهل عمان الطيبين.

وفي الواقع، كان عرض السعر المُقدم من قِبلنا يعادل 27,903,993 دولارًا أميركيًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة، والذي يقل بمقدار 4,077,295 دولارًا أميركيًا عن عرض شركة أوتوكار البالغ 31,981,288 دولارًا أميركيًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وكان هذا يعني أن أمانة عمان الكبرى ستوفر أكثر من 4 ملايين دولار أميركي في حالة اختيار عرض شركة انادولو إيسوزو، والتي تمتلك حافلات مشابهة جدًا.

فبدلاً من قبول عرض شركة أوتوكار مقابل 31,981,288 دولارًا أميركيًا، لو أن أمانة عمان الكبرى قبلت عرض شركة انادولو إيسوزو، لكان بإمكانها شراء 30 وحدة من فئة 9.5 طن أو 23 وحدة من فئة 12 طنًا من الحافلات، وبهذه الطريقة كانت ستتاح لأمانة عمان الكبرى الفرصة لخدمة سكان عمان بشكل أفضل.



كمرجع لكم، قمنا بمشاركة التفاصيل في الجدول أدناه لجميع عروض مقدمي العطاءات.



إلى جانب ذلك، فإن لدينا ما يدعو للقلق جديا بسبب بعض المقالات الإخبارية التي نُشرت في وسائل الإعلام التركية في 2019 و2021، قبل وأثناء عملية التقييم.

وفي كلا الخبرين، أفادت شركة تركية مسؤولة عن عمليات النقل العام في عمان أنها ستدير العمليات في عمان بـ 286 حافلة من شركة أوتوكار رغم أن شركة أوتوكار لم تكن قد زودت الأردن بـ 286 وحدة من الحافلات في وقت نشر هذه المقالات.

لذا من المفهوم أن يوصلنا ذلك إلى استنتاج مقلق وهو أن نتيجة مناقصة 2021 كانت متوقعة قبل وقت طويل من عملية المناقصة الفعلية.

وتاليا رابط لمقال في صحيفة تركية يمثل عينة مما نشر من أخبار، صدر في 28 حزيران/يوليو 2021 في تركيا، قبل 3 أشهر من إعلان نتيجة المناقصة.



https://www.dunya.com/sirketler/gurselin-isletecegi-amman-metrobus-projesi-devreye-alindi-haberi-629028

نود أن نعلمكم بأن شركة انادولو إيسوزو قد شاركت في العديد من مناقصات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في جميع أنحاء العالم، وستكون هذه من بين المرات القليلة التي شعرنا فيها بضرورة الاعتراض على إحالة عقد مناقصة لمزود آخر.

وتشعر شركة انادولو إيسوزو بأنها قد تعرضت للظلم في هذه الحالة، وهي مضطرة لعرض مخاوفها للسلطات في أمانة عمان الكبرى وعلى مستوى البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. ويوضح ما يلي أسباب اعتراضنا.



الادعاء الأول: الحافلات ليست أحادية الهيكل:



من المؤكد أن نماذج حافلاتنا المقدمة “سيتي باس” و “سيتي بورت” ذات هيكل أحادي غير منفصل. وقد تم بالفعل تقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك في عرضنا الفني للسلطات. ومن الحقائق المعروفة للجميع أن جميع الحافلات ذات الأرضية المنخفضة يجب أن تكون أحادية الهيكل في الأصل.

وتمتلك الحافلات التي بنتها شركة انادولو إيسوزو وشركة أوتوكار نفس الهيكل، وبالتالي فإن كلا المركبتين أحاديتا الهيكل (وبالتالي إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لحافلاتنا، فإن مركبات شركة أوتوكار ليست أحادية الهيكل أيضًا).

الادعاء 2: عدم وجود خاصية التحكم الإلكتروني بالثبات / برنامج الثبات الإلكتروني.



بالنسبة لمتطلبات التحكم الإلكتروني بالثبات أو برنامج الثبات الإلكتروني، تحتوي مركباتنا المعروضة أيضًا على نظام برنامج الثبات الإلكتروني. ولقد تم بالفعل تقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك في عرضنا الفني المقدم للجهات المسؤولة.



الادعاء 3: عدم وجود مركز للخدمة.



الموزع الرسمي لشركة انادولو إيسوزو، شركة القدرة لتجارة السيارات، هي أيضًا الموزع لشركة إيسوزو منذ العام 2015، وتتعامل مع مبيعاتها وعمليات ما بعد البيع الخاصة بها.

وشركة القدرة لتجارة السيارات هي المسؤولة عن عمليات ما بعد البيع لحافلات انادولو إيسوزو منذ العام 2019، ويمتاز فريق شركة القدرة الحالي ومرافق ما بعد البيع بكفاءة وخبرة عالية في جميع حافلات إيسوزو ذات الأحجام المختلفة.

وشركة القدرة لتجارة السيارات قادرة بالفعل على تقديم جميع خدمات ما بعد البيع الضرورية في منشآتها الحالية. وقد حصلت الموافقة بالفعل على ملاءمة كفاءة خدمة شركة القدرة لتجارة السيارات من خلال استجابة سلطة أمانة عمان الكبرى للمادة التوضيحية 2.14 (التوضيح رقم 2، 2021/1/27).



وفي الوقت نفسه، التزمت شركة القدرة لتجارة السيارات باستثمار مركز خدمة جديد تمامًا لتقديم أفضل خدمة ما بعد البيع لسكان عمان. وقد تم تقديم التفاصيل والمستندات التي تثبت وتوضح هذا الاستثمار في مرفق الخدمة الجديد من قبل شركة القدرة لتجارة السيارات في خطاب التوضيح الصادر عنا بتاريخ 2021/7/21.



وقد قامت كل من شركة انادولو إيسوزو وموزعها في الأردن شركة القدرة لتجارة السيارات بالتأكيد رسميًا أن مركز الخدمة الجديد سيكون جاهزًا حين تسجيل أول حافلة للمناقصة، وذلك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للحافلات المعروضة وفقًا لمتطلبات المواصفات الفنية.

وشركة القدرة لتجارة السيارات في الأردن هي جزء من مجموعة شركات عليان، فرع السيارات في مجموعة عليان التي حققت نجاحا في العلامات التجارية كيا وهيونداي وإيسوزو وجاك موتورز وكومهو للإطارات وثيرمو كينج. وقد نجحت مجموعة عليان في بيع وتقديم خدمات ما بعد البيع لهذه العلامات التجارية منذ العام 1991 بوجود 19 صالة عرض وعدد من ورش عمل تقدم خدمات ما بعد البيع.



في الختام، فإن الأسباب المذكورة للرفض في الرسالة التي تم إرسالها بتاريخ (4/10/2021) لا تنطبق على المواصفات الفنية لنموذجي “سيتي باس” و “سيتي بورت” الخاصين بشركة انادولو إيسوزو ولا ورشة الخدمة. على الرغم من أننا كنا الأفضل في السعر وقدمنا عرضًا أفضل، أقل بقيمة 4,077,295 دولارًا أميركيًا عن شركة أوتوكار، فقد علمنا مع الأسف في الرسالة بتاريخ 2021/10/4 تفيد بأن المناقصة قد تمت إحالتها على الشركة التي حلت في المركز الثالث في الترتيب، والتي نعتقد أنها ذكرت مشاكل في المتطلبات الفنية للمناقصات. لا يعكس أي من بنود عدم الامتثال المعلنة الحقيقة، وقد تم تقديم توضيحاتنا أعلاه بالتفصيل بالنسبة للهيكل غير المنفصل ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات وورشة الخدمة.



نرجو الاطلاع على هذا الموضوع وعدم التردد إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. بصفتنا شركة انادولو إيسوزو، نحن شركة شفافة للغاية وأخلاقية ولدينا سمعة طيبة من هذه النواحي، ونود إبلاغ السلطات الأردنية وفقًا لقيم شركتنا ومبادئها.