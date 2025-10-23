الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل

07:04 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751019 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، فرض عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط، عازيا ذلك إلى "رفض الرئيس فلاديمير بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية" في أوكرانيا. اضافة اعلان





وقال بيسنت إن فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل يأتي بسبب "تمويلهما للآلة الحربية للكرملين" في حين يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ بدأت موسكو هجومها على جارتها في شباط 2022.



وكان وزير الخزانة الأميركي قال الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن زيادة كبيرة في العقوبات الاقتصادية على روسيا، غداة إرجاء دونالد ترامب قمته المرتقبة مع فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمّى.