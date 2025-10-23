الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل

وقال بيسنت إن فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل يأتي بسبب "تمويلهما للآلة الحربية للكرملين" في حين يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ بدأت موسكو هجومها على جارتها في شباط 2022.
وكان وزير الخزانة الأميركي قال الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن زيادة كبيرة في العقوبات الاقتصادية على روسيا، غداة إرجاء دونالد ترامب قمته المرتقبة مع فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمّى.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيهدم لبناء قاعة احتفالات
-
حلف الناتو: وقف إطلاق النار الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا
-
مجلس الأمن يناقش اليوم الأوضاع في فلسطين
-
الرئيس الكولومبي يعتزم ملاحقة ترامب أمام القضاء الأميركي بتهمة القدح والذم
-
ترامب: قد يكون للرئيس الصيني "تأثير كبير" على بوتين
-
السيسي: نتطلع لدور أوروبي كبير في مؤتمر إعادة إعمار غزة
-
ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست
-
"استقبال قاسٍ".. هكذا قضى ساركوزي أول ليلة في السجن