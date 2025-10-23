التربية تنعى المعلم عصام جابر

الوكيل الإخباري- نعت مديرية التربية والتعليم للواء ماركا، ممثلة بمديرها الأستاذ زياد العواودة، والأسرة التربوية في المديرية والميدان، المعلم عصام جابر من مدرسة ضاحية الأمير حسن الثانوية الأولى.

وسألت المديرية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.