خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضها في التسعيرة الثانية، الثلاثاء، وفقًا للنشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، بمقدار دينار و20 قرشًا ليبلغ 87.5 دينارًا للغرام، في حين بلغ سعر الشراء 84.00 دينارًا للغرام.