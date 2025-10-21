خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

وبحسب التسعيرة، تراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، بمقدار دينار و20 قرشًا ليبلغ 87.5 دينارًا للغرام، في حين بلغ سعر الشراء 84.00 دينارًا للغرام.
