الخميس 2025-10-23 08:36 ص
 

46 سيناتورا ديمقراطيا يطالبون ترامب بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

الضفة
الضفة
 
الخميس، 23-10-2025 05:37 ص

الوكيل الإخباري-   حثّ 46 سيناتورا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترامب، في مقدمتهم السيناتوران آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.


ويحتل الديمقراطيون 47 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكاحثّ 46 سيناتورا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترامب، في مقدمتهم السيناتوران آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.


ويحتل الديمقراطيون 47 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التوقيع على الرسالة.


وطلب الديمقراطيون في الرسالة من ترامب "تعزيز" موقفه الرافض لضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا الديمقراطيون إلى اتخاذ خطوات من شأنها دعم وتشجيع حل الدولتين.

ن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التوقيع على الرسالة.
وطلب الديمقراطيون في الرسالة من ترامب "تعزيز" موقفه الرافض لضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة.


كما دعا الديمقراطيون إلى اتخاذ خطوات من شأنها دعم وتشجيع حل الدولتين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يعيقون عمليات قطف الزيتون شمال شرق رام الله

باريس ولندن تنسقان مع واشنطن لإرسال قوات إلى غزة

فلسطين مقرّرة أممية تصف الهدنة في غزة بأنها غير كافية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعرض صورة لقاعة احتفالات خطط لها

عربي ودولي ترامب: الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيهدم لبناء قاعة احتفالات

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 23-10-2025

بعد مناشدة "الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة

أخبار محلية بعد مناشدة وصلت "برنامج الوكيل".. حملة أمنية شاملة على "بائعات الهوى" في منطقة المحطة

جتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي بواشنطن

عربي ودولي حلف الناتو: وقف إطلاق النار الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا

أسعار النفط تقفز 2.5% بعد العقوبات الأميركية على روسنفت ولوك أويل الروسيتين

أسواق ومال أسعار النفط تقفز 2.5% بعد العقوبات الأميركية على روسنفت ولوك أويل الروسيتين

وزارة التربية

أخبار محلية التربية تنعى المعلم عصام جابر



 
 





الأكثر مشاهدة