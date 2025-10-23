46 سيناتورا ديمقراطيا يطالبون ترامب بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترامب، في مقدمتهم السيناتوران آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترامب، في مقدمتهم السيناتوران آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
ويحتل الديمقراطيون 47 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التوقيع على الرسالة.
وطلب الديمقراطيون في الرسالة من ترامب "تعزيز" موقفه الرافض لضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا الديمقراطيون إلى اتخاذ خطوات من شأنها دعم وتشجيع حل الدولتين.
