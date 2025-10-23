46 سيناتورا ديمقراطيا يطالبون ترامب بمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- حثّ 46 سيناتورا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترامب، في مقدمتهم السيناتوران آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.



وطلب الديمقراطيون في الرسالة من ترامب "تعزيز" موقفه الرافض لضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة.

كما دعا الديمقراطيون إلى اتخاذ خطوات من شأنها دعم وتشجيع حل الدولتين.



