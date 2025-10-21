أردنية تبتكر آلة ذكية لترشيد استهلاك الكهرباء

08:21 ص

الوكيل الإخباري- ابتكرت الدكتورة أمل أحمد سويلم الحسبان، المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، آلة ذكية تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء. اضافة اعلان





توضع هذه الآلة على عداد الكهرباء بعد تزويدها بمعلومات عن إمكانية صرف الشخص من قيمة الكهرباء، حيث تعمل على تحديد القيمة التي يستطيع الفرد دفعها في الفاتورة.



كما ابتكرت الدكتورة الحسبان معادلة رياضية لعمل هذه الآلة، وردت في بحثها المنشور في أفضل المجلات المحكمة في دول الخليج وخارجها.