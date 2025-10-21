الثلاثاء 2025-10-21 09:59 ص
 

أردنية تبتكر آلة ذكية لترشيد استهلاك الكهرباء

الدكتورة أمل أحمد سويلم الحسبان
 
الثلاثاء، 21-10-2025 08:21 ص
ابتكرت الدكتورة أمل أحمد سويلم الحسبان، المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، آلة ذكية تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء.


توضع هذه الآلة على عداد الكهرباء بعد تزويدها بمعلومات عن إمكانية صرف الشخص من قيمة الكهرباء، حيث تعمل على تحديد القيمة التي يستطيع الفرد دفعها في الفاتورة.

كما ابتكرت الدكتورة الحسبان معادلة رياضية لعمل هذه الآلة، وردت في بحثها المنشور في أفضل المجلات المحكمة في دول الخليج وخارجها.
 
 
