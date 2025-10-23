مجلس الأمن يناقش اليوم الأوضاع في فلسطين

07:07 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مناقشته الدورية المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية". اضافة اعلان





ومن المقرر أن يستمع الأعضاء في بداية الاجتماع إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، راميز الأكباروف.



يُذكر أن الاجتماع مصنف على جدول أعمال المجلس كحدث مميز بقرار من الاتحاد الروسي، الذي يرأس المجلس لهذا الشهر.