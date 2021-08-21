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عمان .. طفلة تتعرض لهجوم كلاب ضالة والعناية الإلهية تتدخل

السبت، 21-08-2021 02:41 م

عمان .. طفلة تتعرض لهجوم كلاب ضالة والعناية الإلهية تتدخل

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الوكيل الإخباري - ناشد مواطن الجهات المعنية بالوقوف على مشكلة الكلاب الضالة في منطقة طبربور بالعاصمة عمان .

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ولفت المواطن السبت عبر "الوكيل الإخباري" أن ابنته التي تبلغ من العمر (9) سنوات تعرضت لهجوم من الكلاب أثناء توجهها إلى مدرسة الكرامة الخميس الماضي .

 

وأوضح أن ابنته هرعت إلى أحد المباني هروبا من الكلاب ، الأمر الذي أثار الذعر في نفسها على وقع بكائها ، وتابع " العناية الإلهية حالت دون إصابة ابنتي بأذى والحمد لله ".

 

وطالب المواطن بأهمية معالجة المشكلة خاصة بعد توجه الطلبة لتلقي التعليم الوجاهي في المدارس .

 

 

 




 

 


 

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