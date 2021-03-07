مواطن: حفيدي بحاجة إلى سماعة وأناشد من أجله

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يداعب حفيده ، ويناديه "محمد تعال لنروح على البقالة ، والطفل لا يسمع ، ما يثير شفقة الجد الذي يصعب عليه حال الطفل نتيجة لمعاناته منذ ولادته من مشكلة في السمع.
يروي جده محمد القرعان ، من محافظة جرش ، معاناة حفيده "محمد" ، والذي يبلغ من العمر (8) سنوات ، حيث تم زراعة قوقعة له عام (2014) ، فما كان من الطفل إلا السعادة بأنه استطاع أن يسمع من حوله ، وأن يلعب مع أقرانه ويسمع أصوات "هتافات اللعب".
وبين القرعان لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الطفل بعد سنوات قليلة ، لم يتمكّن من السماع ، نتيجة لتلف فيما يسمى "سماعة خارجية مُعلم كلام ".
ولفت أن عملية إصلاحها لا تتم داخل المملكة، بل في إحدى الدول الأوروبية ، عدا عن ضرورة إجراء عملية له في رأسه لغايات زراعة "السماعة" .
قلب جد الطفل يعتصر على حفيده ، الذي يحتاج إلى تلك السماعة ، حيث الحاجة الماسة لذلك ، حتى يستطيع التعايش مع من حوله ، ويستطيع سماع صوت والديه ، حينما يناديانه ، ويسمع صوت أطفال الحيّ يلعبون ، ويتفاعل كغيره مع برامج الأطفال .
ولفت القرعان ، أن سعر السماعة باهظ ، ولا يمكن لعائلة الطفل تأمينها ، نتيجة لضيق حالها - العائلة- .
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