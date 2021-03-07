الأحد 07-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

قائمة بالتشكيلة النهائية لحكومة بشر الخصاونة - اسماء

المفوضية لـ الوكيل : 302 لاجئ تلقى لقاح كورونا اليوم الأحد

كورونا يتلاشى أمام التعديل الوزاري المرتقب

13 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

تحذير من الدوريات الخارجية

توقيف عريس ووالده في إربد

وزراء غادروا حكومة الخصاونة رسمياً - أسماء

مواطن: حفيدي بحاجة إلى سماعة وأناشد من أجله

تعليق دوام مؤسسة تنمية أموال الأيتام بسبب كورونا غداً

عاجل

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

الأحد، 07-03-2021 02:05 م

عملية خارج الأردن لإصلاح تلفها

مواطن: حفيدي بحاجة إلى سماعة وأناشد من أجله

ضعف_السمع_عند_الأطفال_وعلاجه
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يداعب حفيده ، ويناديه "محمد تعال لنروح على البقالة ، والطفل لا يسمع ، ما يثير شفقة الجد الذي يصعب عليه حال الطفل  نتيجة لمعاناته منذ ولادته من مشكلة في السمع.

اضافة اعلان
 

يروي جده محمد القرعان ، من محافظة جرش ، معاناة حفيده "محمد" ، والذي يبلغ من العمر (8) سنوات ، حيث تم زراعة قوقعة له عام (2014) ، فما كان من الطفل إلا السعادة بأنه استطاع أن يسمع من حوله ، وأن يلعب مع أقرانه ويسمع أصوات "هتافات اللعب".

 

وبين القرعان لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الطفل بعد سنوات قليلة ، لم يتمكّن من السماع ، نتيجة لتلف فيما يسمى "سماعة خارجية مُعلم كلام ".

 

ولفت أن عملية إصلاحها لا تتم داخل المملكة، بل في إحدى الدول الأوروبية ، عدا عن ضرورة إجراء عملية له في رأسه لغايات زراعة "السماعة" .

 

قلب جد الطفل يعتصر على حفيده ، الذي يحتاج إلى تلك السماعة ، حيث الحاجة الماسة لذلك ، حتى يستطيع التعايش مع من حوله ، ويستطيع سماع صوت والديه ، حينما يناديانه ، ويسمع صوت أطفال الحيّ يلعبون ، ويتفاعل كغيره مع برامج الأطفال .

 

ولفت القرعان ، أن سعر السماعة باهظ ، ولا يمكن لعائلة الطفل تأمينها ، نتيجة لضيق حالها - العائلة- .

 

 للتواصل : 

0770065920

06/5805580

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

مطالبات بالاسراع في انجاز مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء

مفقودات

العثور على محفظة في الصويفية

مناشدة

مناشدة للتبرع بالدم

main_image5d1c9b42ee95d-780x470 (1)

الوكيل الاخباري يساهم بإعادة الفرحة لوافد مصري في المملكة

مفقودات

مكافأة لمن يعثر على مبلغ مالي في عمّان

مناشدة

مناشدة للتبرع بالدم في عمان