توضيح حكومي هام حول المدينة الجديدة "عمرة"

وأضاف المصري الأربعاء، أن فكرة مشروع المدينة الجديدة جاءت نتيجة وجود أرض مملوكة للخزينة للدولة يمكن من خلالها تأمين سكن استجابة للنمو السكاني في مدن الاكتظاظ (عمان والزرقاء والرصيفة).
ولخص المصري فكرة المشروع بأنه تطوير للأراضي الموجودة لاستيعاب المد السكاني من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، من خلال إيجاد أراضي مناسبة للناس وبسعر مقبول.
وعن تسميتها بمدينة "عمرة" قال، إن التسمية جاءت نتيجة وجود قصير عمرة بجوارها.
وأوضح أنه من خلال تطور المدينة وازدياد المد السكاني فيها من الممكن لاحقا أن يصبح بها تنمية عن طريق القطاع الخاص.
