أسعار الذهب تترنح وتواصل الانخفاض في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 20 قرشا للغرام، في التسعيرة الثالثة، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 81.5 دينارا.



وتاليا التفاصيل:

