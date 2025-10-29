الأربعاء 2025-10-29 06:47 م
 

أسعار الذهب تترنح وتواصل الانخفاض في الأردن

الأربعاء، 29-10-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، 20 قرشا للغرام، في التسعيرة الثالثة، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 81.5 دينارا.

وتاليا التفاصيل:

Image1_1020252917443363738049.jpg

 
 
