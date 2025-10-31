الجمعة 2025-10-31 04:51 م
 

اختفاء بحيرة في روسيا

الجمعة، 31-10-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري-   اختفت بحيرة شيموزيرو، الواقعة على حدود مقاطعتي لينينغراد وفولوغدا، حيث هربت مياهها عبر قمع في قاعها، وتتدفق الآن على شكل جدول مائي أطلق عليه اسم "الحفرة السوداء".اضافة اعلان


وتصنف بحيرة شيموزيرو الواقعة في منطقة فيتيغورسكي بمقاطعة فولوغدا، في الجزء الشرقي من مرتفعات فيبسيان، على أنها بحيرة كارستية تختفي دوريا. وتبلغ مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة، ويتم تصريف مياهها عبر قمع كارستي في قاعها.

ويشير التاريخ إلى أن القرى والبلدات المحيطة بالبحيرة، والتي كانت مأهولة سابقا، أزيلت في منتصف القرن الماضي لاعتبارها مستوطنات غير قابلة للاستمرار بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تختفي فيها بحيرة شيموزيرو؛ إذ تتميز الظاهرة بدورية طبيعية مرتبطة بتصريف المياه تحت الأرض. ولهذا الغرض، أُنشئت محمية شيموزيرو الهيدرولوجية الحكومية لمتابعة التغيرات البيئية ودراسة الظاهرة من قبل علماء المياه.

روسيا اليوم
 
 
