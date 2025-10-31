اختفاء بحيرة في روسيا

وتصنف بحيرة شيموزيرو الواقعة في منطقة فيتيغورسكي بمقاطعة فولوغدا، في الجزء الشرقي من مرتفعات فيبسيان، على أنها بحيرة كارستية تختفي دوريا. وتبلغ مساحتها حوالي ثمانية كيلومترات مربعة، ويتم تصريف مياهها عبر قمع كارستي في قاعها.
ويشير التاريخ إلى أن القرى والبلدات المحيطة بالبحيرة، والتي كانت مأهولة سابقا، أزيلت في منتصف القرن الماضي لاعتبارها مستوطنات غير قابلة للاستمرار بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تختفي فيها بحيرة شيموزيرو؛ إذ تتميز الظاهرة بدورية طبيعية مرتبطة بتصريف المياه تحت الأرض. ولهذا الغرض، أُنشئت محمية شيموزيرو الهيدرولوجية الحكومية لمتابعة التغيرات البيئية ودراسة الظاهرة من قبل علماء المياه.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا في اليمن
-
فكرة مثيرة.. فرنسي يحول بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية المصاريف (صور)
-
رد فعل الأمير محمد بن سلمان على جملة قالها الرئيس السوري أحمد الشرع تثير تفاعلا واسعا (فيديو)
-
عملية متحف اللوفر: كيف سقط اللصان وأين اختفت المجوهرات؟
-
فيديو.. خطبة طفلين تثير عاصفة على مواقع التواصل في تركيا
-
صورة لأسد بتسريحة شعر فريدة تشعل مواقع التواصل 🦁
-
3 طرق سهلة لاستخراج بذور الرمان دون فوضى
-
وثقت المشاهد أثناء بث مباشر.. لحظة انهيار منزل مؤثرة خلال زلزال تركيا